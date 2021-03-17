Появление седины у молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет может говорить о наличии проблем со здоровьем, сообщила в эфире "Радио 1" врач-дерматолог и трихолог Ирина Котова.
Седина может появиться из-за недостатка в организме микроэлементов, в частности, цинка, меди, железа и селена. Также обесцвечивание волос могут вызвать неврологические нарушения и инфекции. Если у человека нет генетических предпосылок, то ему необходимо обратиться к врачу.
"Отсрочить появление седины невозможно, если её появление обусловлено генетикой. Если же есть внутренние предпосылки, то можно провести некоторую профилактику", — пояснила специалист.
В мире пока нет средств, которые могут восстановить естественный цвет волос. Они могут быть очень чувствительны к стрессу механическим травмам.
Кротова опровергла распространённое убеждение о том, что первый седой волос нельзя вырывать. Также она порекомендовала правильно подбирать средства по уходу за волосами.
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