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Трихолог перечислила причины появления ранней седины

Здоровье » Здоровье и профилактика

Появление седины у молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет может говорить о наличии проблем со здоровьем, сообщила в эфире "Радио 1" врач-дерматолог и трихолог Ирина Котова.

Трихолог перечислила причины появления ранней седины

Седина может появиться из-за недостатка в организме микроэлементов, в частности, цинка, меди, железа и селена. Также обесцвечивание волос могут вызвать неврологические нарушения и инфекции. Если у человека нет генетических предпосылок, то ему необходимо обратиться к врачу.

"Отсрочить появление седины невозможно, если её появление обусловлено генетикой. Если же есть внутренние предпосылки, то можно провести некоторую профилактику", — пояснила специалист.

В мире пока нет средств, которые могут восстановить естественный цвет волос. Они могут быть очень чувствительны к стрессу механическим травмам.

Кротова опровергла распространённое убеждение о том, что первый седой волос нельзя вырывать. Также она порекомендовала правильно подбирать средства по уходу за волосами. 

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Автор: Снежана Шахова
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