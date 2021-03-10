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Диетолог перечислила паразитов, живущих в мясе и рыбе

Здоровье » Здоровье и профилактика

Употребление мяса и рыбы может стать привести к заражению человека опасными паразитами, если данные продукты не прошли достаточную термическую обработку, сообщила в интервью телеканалу "360" врач-инфекционист, гастроэнтеролог Ольга Агринская.

Диетолог перечислила паразитов, живущих в мясе и рыбе

Если съесть заражённое мясо, личинки Trichinella выходят из капсул и в течение трёх суток достигают половой зрелости.

У человека могут появиться отёки век, глаз, лица. Также могут быть мышечные боли, сыпь на коже и высокая температура.

В рыбе и морепродуктах могут скрываться жизнеспособные личинки анизакид. Для того, чтобы не допустить их попадание в организм, рыбу нужно заморозить или приготовить.

Употребление в пищу недостаточно обработанной морской рыбы может привести к заражению китайской двуусткой и лёгочной двуусткой.

Также диетолог советует отказаться от употребления блюд из рыбы в Китае и на Дальнем Востоке, так как в этих регионах очень часто встречаются клонорхоз и парагонимоз.

Агринская отметила, что не нужно сдавать анализы на паразитов, следует просто соблюдать необходимые меры предосторожности.

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Автор: Снежана Шахова
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