В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец

Двухголовый младенец появился на свет в пакистанском округе Суджавал. Но интересен больше не сам этот факт, а то, что он полностью здоров, его жизни и жизни матери ничего не угрожает.

В большинстве случаев дети с такими аномалиями долго не живут, хотя есть и обратные примеры. Как заявил старший гинеколог доктор Нусрат Бабу Хати, мозг ребенка разделен между двумя головами. Эти головы были разделены посредством хирургической операции, передает Geo News.

Родители и новорожденный будут находиться под наблюдением врачей во избежание осложнений в будущем.

Два года назад такой же двухголовый ребенок, а точнее, сиамские близнецы родились на Украине, но прожили всего неделю.