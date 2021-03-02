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Почти 40% жителей Москвы устали от ношения масок

Здоровье

Стало известно, отмены каких ограничений, введенных из-за COVID-19, больше всего ждут в Москве. 38%, согласно данным РИА "Новости", основанных на исследовании портала Superjob, с нетерпением ожидают "конца" масочно-перчаточного режима.

Далее, почти каждый пятый, 21%, желал бы скорейшего восстановления льготного проезда на московском транспорте для лиц старше 65 лет. 11%, то есть практически каждый девятый опрошенный, хотят возобновления массовых мероприятий в полноценном формате. При этом лишь 16% считают, что снимать сейчас ограничения было бы однозначно неправильно. Прочие затрудняются ответить.

Месяц назад мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что основная масса ограничений в связи с COVID-19 может быть снята в Москве уже к маю.

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Автор: Михаил Закурдаев
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