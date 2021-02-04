Собянин спрогнозировал снятие основных ограничений в Москве

Постепенная отмена коронавирусных ограничений в Москве даёт возможность людям полноценно работать, а экономике — нормально развиваться, считает Сергей Собянин.
Январь стал переломным месяцем для столицы. Стало ясно, что заболеваемость и смертность от коронавируса пошли на спад, и Москва может постепенно начинать выходить из коронавирусных ограничений. Однако до полного их снятия ещё далеко. В ковидных госпиталях всё ещё находится достаточно много людей.
"Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты", — оценил ситуацию с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
В конце января часть ограничений в Москве уже была снята. В частности, работодатели теперь могут решить, оставлять ли им сотрудников на удалёнке или вернуть в офисы, а кафе и рестораны снова могут работать по ночам. Но с массовыми гуляниями пока придётся повременить.
"Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми", — уточнил столичный градоначальник.
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