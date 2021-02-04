Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Жалобу Навального по его "отравлению" принял к рассмотрению ЕСПЧ
PayPal планирует принимать криптовалюту в качестве платёжного средства
Погибших в Красноярске пожарных наградили орденами Мужества посмертно
"Такого раньше не было": Абхазию удивил мощный поток туристов
Общественный совет ГУВД по Москве проверил спецприёмник в Сахарове
Психиатр Александр Федорович: "Контакт с подсознанием невозможен"
Женщина родила ребёнка у входа в роддом в Ленобласти
За январь турпоток на курорты Северного Кавказа вырос на 36%
Осуждённый поджёг здание колонии после отказа в свидании

Собянин спрогнозировал снятие основных ограничений в Москве

Россия » Центр » Москва

Постепенная отмена коронавирусных ограничений в Москве даёт возможность людям полноценно работать, а экономике — нормально развиваться, считает Сергей Собянин.

Собянин спрогнозировал снятие основных ограничений в Москве

Январь стал переломным месяцем для столицы. Стало ясно, что заболеваемость и смертность от коронавируса пошли на спад, и Москва может постепенно начинать выходить из коронавирусных ограничений. Однако до полного их снятия ещё далеко. В ковидных госпиталях всё ещё находится достаточно много людей.

"Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю, действительно, основные ограничительные меры будут сняты", — оценил ситуацию с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

В конце января часть ограничений в Москве уже была снята. В частности, работодатели теперь могут решить, оставлять ли им сотрудников на удалёнке или вернуть в офисы, а кафе и рестораны снова могут работать по ночам. Но с массовыми гуляниями пока придётся повременить.

"Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми", — уточнил столичный градоначальник.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Что показала проверка в Сахарове
Праздник осла и суды над животными: приколы Средневековья
Жалобу Навального по его "отравлению" принял к рассмотрению ЕСПЧ
PayPal планирует принимать криптовалюту в качестве платёжного средства
Погибших в Красноярске пожарных наградили орденами Мужества посмертно
"Такого раньше не было": Абхазию удивил мощный поток туристов
Шубенков попался на допинге: фейк или правда?
Общественный совет ГУВД по Москве проверил спецприёмник в Сахарове
Психиатр Александр Федорович: "Контакт с подсознанием невозможен"
Женщина родила ребёнка у входа в роддом в Ленобласти
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Политика. Новости и аналитика
Москва обдирает регионы — людям надоело терпеть
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Происшествия
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников