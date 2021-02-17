Раскрыты факторы, ухудшающие качество спермы

Примерно каждый пятый мужчина в мире бесплоден.

В связи с этим учёные Московского государственного университета решили выявить факторы, негативно влияющие на качество спермы.

Специалисты провели исследование на грызунах, которые прожили 65 и 120 дней, что приравнивается к среднему и юношескому возрасту людей. Некоторым особям крыс в перинатальном возрасте вводили токсины.

В результате оказалось, что у взрослых крыс чаще наблюдалось подавление генома, что приводило к рождению больных детёнышей. То же самое может произойти и у грызунов, которые вводили токсин.

С целью подтвердить свою теорию учёные начали изучать сперму человека.

Они пришли к выводу, что сперма мужчины становится менее качественной под влиянием содержащихся в организме токсичных веществ. Также на качество семенной жидкости влияет возраст.

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