Власти Сан-Марино намерены использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 российскую вакцину "Спутник V", сообщает РИА Новости.

Решение о применении препарата "Спутник V" для вакцинации населения Сан-Марино должен в ближайшее время принять Большой Генеральный совет (парламент) республики.

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