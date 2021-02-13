Венгрия начала применять вакцину "Спутник V"

Венгрия приступила к применению российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Правительственный орган, занимающийся мониторингом ситуации с COVID-19, заявил, что первые прививки были сделаны венгерским медикам ещё 11 февраля.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна заключила договор с Россией на поставку вакцины от коронавируса. "Спутник V" был одобрен на территории Венгрии в конце января.