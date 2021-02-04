Африканские шаманы и знахари просят с них начать вакцинацию от COVID-19

После того как в Южную Африку поступила первая партия вакцин против коронавируса, знахари (сангомы), травники и шаманы попросили включить их в первый этап вакцинации, предназначенный для медицинских работников.

Об этом сообщает News 24.

Петиция была подана через Ассоциацию практикующих специалистов традиционного здравоохранения Сообщества развития Южной Африки (САДК), которая насчитывает около 75 тысяч членов.

Президент Ассоциации Мбайимбайи Хлати написал письмо на имя министра здравоохранения Звели Мхизе, в котором призвал как его рассмотреть возможность включения членов организации в списки на первый этап прививочной компании.

Кроме того, Хлати выразил удивление по поводу того, что правительство ранее исключило их из планов вакцинации, поскольку Конституция страны признает членов его ассоциации равными врачам и медсестрам. По его словам, от 80 до 85% чернокожего населения Южной Африки в первую очередь обращаются к традиционной медицине.