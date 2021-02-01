Доктор Мясников предупредил об опасности употребления фруктозы

Употребление сладостей с содержанием фруктозы может спровоцировать развитие сахарного диабета и ожирения, врач и телеведущий Александр Мясников.

Данное вещество полезно во фруктах, но "диетические" лакомства с фруктозой могут быть опасны для здоровья.

"Проблема в том, что фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому.Когда мы сразу принимаем фруктозу, она начинает всасываться не в том месте, не в то время, не в том количестве", — отметил эксперт.

В связи с этим Мясников не рекомендует отказываться от обычных сладостей в пользу лакомств на фруктозе, так как снизить вес при такой диете будет очень сложно, сообщает РИА Новости.

﻿﻿