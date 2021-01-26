Эксперт спрогнозировал весенние скачки пандемии

Хотя пандемия вряд ли закончится в ближайшее время, уже к апрелю можно ожидать снижения числа заражений, а вместе с ними и смертей от COVID-19, примерно вдвое.
Так считает Агаси Тавадян, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований.
"Однако вслед за этим возможен новый пик заболеваемости, связанный с естественным весенним пиком", — предупредил Тавадян в интервью РИА "Новости".
По словам эксперта, одной из причин новой возможной вспышки может стать недостаточный темп вакцинации:
"Прививаемся мы медленнее, чем распространяется коронавирус".
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