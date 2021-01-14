Утренний приём пищи полезен для здоровья. Учёные доказали пользу завтрака в ходе исследования, сообщает портал Med-heal.ru.
Научная работа опубликована в издании Nutrition.
В исследовании приняли участие 65 тыс. женщин. Специалисты проводили наблюдения в течение трёх лет, отслеживая частоту приёма пищи в целом и завтрака в частности.
Выяснилось, что участницы исследования набрали 11 фунтов лишнего веса в период с 2008 по 2011 год. При этом скорость набора лишних фунтов была ниже (на 7%) среди женщин, которые всегда завтракали. В связи с этим регулярный завтрак был признан важным фактором, способствующим сохранению нормального веса.
"Другие научные данные тоже указывают на пользу завтрака. Прием пищи в течение часа после пробуждения — оптимальная практика для поддержания энергетического баланса в утренние часы. Само-собой, что для здорового завтрака необходимо выбирать здоровые продукты питания — овсяные хлопья, яйца, фрукты и ягоды, авокадо, семена чиа, и так далее. От правильного выбора продуктов для завтрака зависит эффект, который произведет на ваш организм утренний прием пищи", — отмечают авторы нового исследования.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.