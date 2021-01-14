Регулярный завтрак способствует сохранению нормального веса

Утренний приём пищи полезен для здоровья. Учёные доказали пользу завтрака в ходе исследования, сообщает портал Med-heal.ru.

Научная работа опубликована в издании Nutrition.

В исследовании приняли участие 65 тыс. женщин. Специалисты проводили наблюдения в течение трёх лет, отслеживая частоту приёма пищи в целом и завтрака в частности.

Выяснилось, что участницы исследования набрали 11 фунтов лишнего веса в период с 2008 по 2011 год. При этом скорость набора лишних фунтов была ниже (на 7%) среди женщин, которые всегда завтракали. В связи с этим регулярный завтрак был признан важным фактором, способствующим сохранению нормального веса.