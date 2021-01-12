Медики из США сравнили два вида пневмонии и выяснили, чем коронавирусная пневмония отличается от обычной и почему она опасна.
Учёные проанализировали иммунные клетки пациентов, у которых COVID-19 протекал в лёгкой форме, и пациентов с заболеванием лёгких, вызванными другими причинами.
При обычной пневмонии вирусы в течение длительного времени распространяются по большим участкам лёгких, и современные лекарства способны быстро справиться с патогеном.
Вирус SARS-CoV-2 поражает огромное количество небольших участков, затем захватывает иммунные клетки органа и с их помощью распространяется в течение длительного времени.
Инфекция распространяется очень быстро, поражая при этом другие органы, поэтому заболевание протекает тяжелее и лечится дольше, чем обычная пневмония.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.