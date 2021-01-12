Коронавирус до сих пор не дает россиянам вернуться к нормальной жизни. Многие сограждане не могу с этим смириться и пренебрегают мерами предосторожности, а некоторые и вовсе ударились в ковид-диссидентство.
По это поводу в самых популярных телеграм-каналах провели опрос на тему " Что нужно делать с ковид-диссидентами (отрицателями опасности эпидемии, принципиальными нарушителями ограничений)".
Ответы оказались убедительными.
7% не против отселить бунтарей на отдельную «опасную территорию», а 12% считали достаточным просто не давать им слова в соцсетях, мессенджерах и в СМИ.
Что характерно, 16% вообще не имеют на этот счет никакого мнения.
Таким образом, опрос показывает - консенсуса в этом вопросе в обществе просто нет.
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.