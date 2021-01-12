Что делать с ковид-диссидентами - мнение россиян

Коронавирус до сих пор не дает россиянам вернуться к нормальной жизни. Многие сограждане не могу с этим смириться и пренебрегают мерами предосторожности, а некоторые и вовсе ударились в ковид-диссидентство.

По это поводу в самых популярных телеграм-каналах провели опрос на тему " Что нужно делать с ковид-диссидентами (отрицателями опасности эпидемии, принципиальными нарушителями ограничений)".

Ответы оказались убедительными.

34% респондентов высказались за необходимость наказывать нарушителей штрафами по действующим законам.

15% решили, что ничего не нужно делать, а ковид-диссиденты - "молодцы".

Еще 5% подошли к вопросу радикальнее некуда, предложив "судить, сажать или расстреливать как угрозу нации".

6% посчитали, что необходимо "поддержать их в борьбе с заговором".

Немалая часть опрошенных - 16% - заявила о том, что нужно лишить таких граждан части прав в сферах и областях, угрожающих народу.

11% попробовали бы убедить оппонентов так не поступать, а в случае неприятия - жестко наказать.

7% не против отселить бунтарей на отдельную «опасную территорию», а 12% считали достаточным просто не давать им слова в соцсетях, мессенджерах и в СМИ.

Что характерно, 16% вообще не имеют на этот счет никакого мнения.

Таким образом, опрос показывает - консенсуса в этом вопросе в обществе просто нет.