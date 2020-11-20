Препараты от ревматизма эффективны при Covid. Они уже исчезли из аптек

Лекарство от ревматоидного артрита помогло "вытащить" пациентов с Covid-19. При назначении препарата больные с большей вероятностью снимались с дыхательных аппаратов и выживали.
Это констатируют специалисты Имперского колледжа Лондона.
Учёные отметили:
"надежды на то, что можно будет эффективно бороться с вирусом с помощью существующих методов лечения, укрепляются".
Вот только при этом страдают люди, которым эти же лекарства жизненно необходимы по причине имеющихся у них хронических заболеваний.
Об этом сообщил центр "Ревмо-COVID", занимающийся поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавирусной инфекции.
"Сообщения о дефиците метилпреднизолона начали поступать от пациентов после того, как подтвердилась его эффективность для лечения COVID-19. Производители не справляются с увеличившимся спросом", — отмечают в "Ревмо-COVID".
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