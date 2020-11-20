Препараты от ревматизма эффективны при Covid. Они уже исчезли из аптек

Лекарство от ревматоидного артрита помогло "вытащить" пациентов с Covid-19. При назначении препарата больные с большей вероятностью снимались с дыхательных аппаратов и выживали.

Это констатируют специалисты Имперского колледжа Лондона.

Учёные отметили:

"надежды на то, что можно будет эффективно бороться с вирусом с помощью существующих методов лечения, укрепляются".

Вот только при этом страдают люди, которым эти же лекарства жизненно необходимы по причине имеющихся у них хронических заболеваний.

В российских аптеках обнаружился дефицит лекарств для лечения ревматических заболеваний.

Об этом сообщил центр "Ревмо-COVID", занимающийся поддержкой пациентов с ревматизмом в период пандемии коронавирусной инфекции.

По данным организации, 53% пациентов не могут ни получить средство в поликлиниках, ни купить его в аптеке.