Температура тела людей во всём мире постепенно снижается

Специалисты Калифорнийского университета (Санта-Барбара) провели исследование, в результате которого выяснилось, что у людей по всему миру стала снижаться температура тела, сообщает американский научный журнал Sciences Advances.

Так, три года назад средняя температура тела здорового человека составляла 36,6 градусов, а в прошлом году — 36,4.

Однако 200 лет назад нормальной считалась температура 37 градусов.

Учёные пока точно не могут объяснить, с чем связан данный процесс.

По этому поводу есть несколько версий. Согласно одной из них, причинами могут быть развитие медицины, снижение числа инфекций, у людей возникают хронические воспалительные процессы, которые приводят к повышению температуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у некоторых людей по вечерам повышается температура тела. Врачи отмечают, что нормой принято считать повышение температуры не более чем на 0,4 градуса к привычному значению.