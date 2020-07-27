У некоторых людей по вечерам повышается температура тела. Врачи отмечают, что нормой принято считать повышение температуры не более чем на 0,4 градуса к привычному значению. Если температура приблизилась к 37,5%, то это может говорить о наличии физиологических и патологических процессов.
Если в вечернее время наблюдается постоянное повышение температуры до 37,5 градусов, то нужно обратиться к врачу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Норильске врачам скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за COVID-19. Один из диспетчеров сообщила, что у медиков есть приказ не госпитализировать больных с температурой.
Последнюю неделю по всей территории Белоруссии проходят массовые акции протеста против нынешнего президента страны Александра Лукашенко.