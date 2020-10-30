Датские учёные из Копенгагенского университета провели исследование, в результате которого было доказано, что тяжёлая физическая работа повышает риск развития деменции.

Вывод специалистов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал российский врач-гериатр Валерий Новосёлов.

"Как правило, у людей, выполняющих тяжёлую физическую работу, низкий уровень образования, более низкая оплата труда, чем у людей, получивших хорошее образование.

Но вопрос опять же не в образовании, а в том, что уровень дохода даёт возможность получать качественное медицинское обслуживание, качественное питание и отдых.

Вполне возможно, что нам неизвестны глубинные связи, но тем не менее вывод напрашивается сам собой: связь есть, но она не причинно-следственная.

Дольше живут те, у кого более высокое качество жизни — питание, медицинские услуги, отдых.

Скорее всего, люди, выполняющую физическую работу, имеют склонность к деменции просто в силу условий жизни, которые приводят к развитию этого заболевания", — пояснил собеседник "Правды.Ру".