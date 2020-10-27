Тяжёлая физическая работа повышает риск развития деменции

Датские учёные из Копенгагенского университета провели исследование, в результате которого было доказано, что физический труд влияет не только на мышцы и суставы, но и на работу мозга и сердца, сообщает "Медик Форум".

У людей, которые выполняют тяжёлую физическую работу, более высокий риск развития слабоумия.

В исследовании приняли участие 4700 мужчин. Все они в 70-е гг. XX века сообщили, в какой сфере работают. На протяжении многих лет за ними проводилось наблюдение. Учёные собирали данные о состоянии их здоровья, в том числе о развитии деменции.

В результате было доказано, что у людей, занятых на тяжёлой физической работе, риск развития деменции на 55% выше, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. Цифры корректировались с уч1том факторов образа жизни и её продолжительности.

Ранее учёные выяснили, что тяжёлый физический труд может негативно влиять на кровообращение в сердце и, следовательно, на кровоснабжение мозга. Это может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.