Головокружение при вставании может быть признаком деменции у будущем

Учёные утверждают, головокружение из-за снижения артериального давления при попытке встать (ортостатическая гипотензия) может быть признаком деменции в будущем.

"Связь между деменцией и ортостатической гипотензией была выявлена у испытуемых, у которых диагностировали падение систолического артериального давления, но не при снижении артериального давления в целом", — отметили специалисты.

Специалисты исследовали данные 2131 человека (средний возраст 73 года). На момент проведения исследования ни у одного из них не было деменции.

Участникам исследования измеряли средние показатели артериального давления в начале исследования, а потом спустя год, три и пять лет.

В результате были получены следующие данные:

у 15% испытуемых была выявлена ортостатическая гипотензия;

у 9% — систолическая;

у 6% — диастолическая ортостатическая.

В течение 12 лет участников исследования изучали на предмет деменции, которая появилась у 22% из них. В результате выяснилось, что у людей с систолической ортостатической гипотензией риск развития деменции почти на 40% выше, чем у людей, у которых нет никаких проблем с артериальным давлением или с другими видами гипотензии.

Ранее врачи назвали продукты для профилактики деменции.