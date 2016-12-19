Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Врачи назвали продукты для профилактики деменции

Здоровье

Немецкие врачи пришли к выводу, что правильное питание поможет защитить себя от развития деменции.

Дети заплатят за старость родителей

"Питание — один из основных факторов, определяющих вероятность развития того или иного заболевания. Чтобы поддерживать свой мозг в хорошем состоянии, нужно соблюдать диету", — говорят эксперты.

Какие вещества защитят мозг от деменции?

  • растительные полифенолы;
  • антиоксиданты;
  • витамины B6 и B12;
  • омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

Продукты, защищающие от развития деменции

  • зеленые овощи;
  • темные ягоды;
  • бобовые;
  • цельнозерновые;
  • семена тыквы;
  • семена льна;
  • семена рапса;
  • оливки;
  • жирная морская рыба;
  • орехи.

В 2016 году "Правда.Ру" писала о том, что сауна поможет защитить себя от развития слабоумия.

От слабоумия в пожилом возрасте спасет сауна

Учёные из Университета Восточной Финляндии выяснили, что регулярные посещения сауны на протяжении длительного времени снижают риск возникновения с возрастом старческой деменции (приобретённого слабоумия).

Учёные на протяжении 20 лет отслеживали состояние здоровья двух групп людей: посещавших сауну часто и тех, кто бывал там довольно редко. Среди первых частота деменции оказалась на 66 процентов ниже, чем у вторых. Соответствующая статья опубликована в Age and Ageing, передает Лайф.

Следует отметить, что исследователи не установили достоверных причинно-следственных связей между приобретённым слабоумием и более редким посещения сауны.

Ученые давно пытаются найти ответ на вопрос: что спасет от болезни Альцгеймера и слабоумия в пожилом возрасте. Специалисты не устают предлагать новые гипотезы. Так, например, австралийские ученые выяснили, что не допустить потери умственных способностей у пожилых людей помогают компьютерные игры. Согласно статье в American Journal of Psychiatry, именно они замедляют развитие слабоумия, а также улучшают настроение у тех пожилых людей, которые имеют риск деменции. Секрет в тренировке мозга, которая происходит при работе с компьютером. Кроме того, такие упражнения не стоят дорого и не навредят здоровью. Практику профилактики деменции с помощью игр на ПК намерены ввести в клиниках.

Исследователи из Университета Восточного Лондона уверены, что расшевелить мозг способен стакан воды. В ходе исследований ученые выяснили, что после того, как человек выпьет стакан этой удивительной жидкости, сразу начинается процесс обновления и мозг резко повышает свои возможности на 14-15 процентов.

В свою очередь, британские ученые из Университета Ридинга, закончив серию экспериментов над грызунами, высказали мнение, что шампанское может способствовать предотвращению деменции и слабоумия. Для этого они рекомендуют выпивать его не более трех фужеров в день. Однако подойдет не всякий вид игристого напитка, а именно тот, в составе которого использовали экстракты винограда Пино-нуар и Пино-минье.

Кстати, предвестником слабоумия ученые назвали черный юмор. Специалисты из Университетского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, в котором утверждается, что избыточная склонность к чeрному юмору может быть признаком надвигающейся деменции, или старческого слабоумия. Родные страдающих деменцией рассказали, что они начали шутить по поводу трагических происшествий, о которых сообщали СМИ. А жена одного из пациентов рассказала, что еe муж начал смеяться над вещами, которые были лишь немного забавными, что потом переросло в постоянный смех по любому поводу.

Темы здоровье деменция продукты питания болезнь альцгеймера
Актуальная аналитика
Южная Азия
Маслов: Китай решил бороться с вирусом "по-умному" и поплатился
Интересное и полезное
Необычные памятники насекомым
Авто
Как самому "хромировать" детали в гараже
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Турецкую бронетехнику обстреляли за нарушение границ Сирии
Гаагский суд обязал РФ выплатить $50 миллиардов экс-акционером ЮКОСа
Халили присоединился к сборной России на ЧМ по биатлону
На линии разграничения на Донбассе идет бой
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Врачи назвали продукты для профилактики деменции
Жириновский настаивает на том, чтобы 31 декабря был выходным днем
ДТП и пожар: больше 30 машин столкнулись в Корее
Американец из UFC назвал российского бойца "коммунистической картошкой"
Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках
Последние материалы
Роботы помогут побороть коронавирус в Китае
Министрам и премьеру могут запретить иметь счета в зарубежных банках
Эксперт назвал "нелепым" голосование за поправки в Конституцию
В Бурятии запустят новый прогулочный маршрут по Байкалу
Маслов: Китай решил бороться с вирусом "по-умному" и поплатился
Опрос: украинцы перестали доверять своим властям
В Псковской области школьник ударил учительницу в лицо. ВИДЕО
Первый корабль с морской версией "Панциря" вышел на испытания
Названа причина смерти украинского фигуриста в Китае
За нарушение карантина в Сингапуре грозит тюремное заключение и штраф
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов
Комментарии
В Псковской области школьник ударил учительницу в лицо. ВИДЕО
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Советник Порошенко по военным вопросам назвал бойцов ВСУ ублюдками
Россия: заставить Украину выполнять свои обязательства должны члены ЕС
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Дума рассмотрит возможность индексации пенсий работающих пенсионеров
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Посол РФ рассказал о "неподобающем" отношении к россиянам в Израиле
Советник Порошенко по военным вопросам назвал бойцов ВСУ ублюдками
Глава МИД Украины предупредил Белоруссию о нападении России
Зеленский обратился к представителям США за военной помощью
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"
Протоиерей Смирнов снова отличился: сравнил женщин с автомобилями
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ