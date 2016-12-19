Врачи назвали продукты для профилактики деменции

Немецкие врачи пришли к выводу, что правильное питание поможет защитить себя от развития деменции.

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"Питание — один из основных факторов, определяющих вероятность развития того или иного заболевания. Чтобы поддерживать свой мозг в хорошем состоянии, нужно соблюдать диету", — говорят эксперты.

Какие вещества защитят мозг от деменции?

растительные полифенолы;

антиоксиданты;

витамины B6 и B12;

омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

Продукты, защищающие от развития деменции

зеленые овощи;

темные ягоды;

бобовые;

цельнозерновые;

семена тыквы;

семена льна;

семена рапса;

оливки;

жирная морская рыба;

орехи.

В 2016 году "Правда.Ру" писала о том, что сауна поможет защитить себя от развития слабоумия.

От слабоумия в пожилом возрасте спасет сауна

Учёные из Университета Восточной Финляндии выяснили, что регулярные посещения сауны на протяжении длительного времени снижают риск возникновения с возрастом старческой деменции (приобретённого слабоумия).

Учёные на протяжении 20 лет отслеживали состояние здоровья двух групп людей: посещавших сауну часто и тех, кто бывал там довольно редко. Среди первых частота деменции оказалась на 66 процентов ниже, чем у вторых. Соответствующая статья опубликована в Age and Ageing, передает Лайф.

Следует отметить, что исследователи не установили достоверных причинно-следственных связей между приобретённым слабоумием и более редким посещения сауны.

Ученые давно пытаются найти ответ на вопрос: что спасет от болезни Альцгеймера и слабоумия в пожилом возрасте. Специалисты не устают предлагать новые гипотезы. Так, например, австралийские ученые выяснили, что не допустить потери умственных способностей у пожилых людей помогают компьютерные игры. Согласно статье в American Journal of Psychiatry, именно они замедляют развитие слабоумия, а также улучшают настроение у тех пожилых людей, которые имеют риск деменции. Секрет в тренировке мозга, которая происходит при работе с компьютером. Кроме того, такие упражнения не стоят дорого и не навредят здоровью. Практику профилактики деменции с помощью игр на ПК намерены ввести в клиниках.

Исследователи из Университета Восточного Лондона уверены, что расшевелить мозг способен стакан воды. В ходе исследований ученые выяснили, что после того, как человек выпьет стакан этой удивительной жидкости, сразу начинается процесс обновления и мозг резко повышает свои возможности на 14-15 процентов.

В свою очередь, британские ученые из Университета Ридинга, закончив серию экспериментов над грызунами, высказали мнение, что шампанское может способствовать предотвращению деменции и слабоумия. Для этого они рекомендуют выпивать его не более трех фужеров в день. Однако подойдет не всякий вид игристого напитка, а именно тот, в составе которого использовали экстракты винограда Пино-нуар и Пино-минье.

Кстати, предвестником слабоумия ученые назвали черный юмор. Специалисты из Университетского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, в котором утверждается, что избыточная склонность к чeрному юмору может быть признаком надвигающейся деменции, или старческого слабоумия. Родные страдающих деменцией рассказали, что они начали шутить по поводу трагических происшествий, о которых сообщали СМИ. А жена одного из пациентов рассказала, что еe муж начал смеяться над вещами, которые были лишь немного забавными, что потом переросло в постоянный смех по любому поводу.