Некоторые симптомы синдрома Дауна удалось подавить с помощью экстракта ромашки, сообщили биологи из Национального института здоровья детей в США. Эксперимент проводился на грызунах. Опыт учёных оценила врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.
"Ромашка обладает противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами. Теоретически, конечно, такое может быть. Но на самом деле сегодня всё очень сложно с этим заболеванием.
Пока даунов ничем не лечат. Никаких лекарств для них нет. При необходимости им назначают постсиндромную терапию. Для них нужно создавать специальные условия для их воспитания и обучения.
Если у ребёнка уже заложен этот синдром, то здесь уже ничего не сделаешь. У даунов трисомия по 21-й паре, одна хромосома неправильно делится.
Каждая хромосома состоит из двух частей, а при синдроме Дауна их три — есть ещё одна лишняя часть.
Сейчас активно развивается генная инженерия. Предпринимаются попытки с помощью специального вещества отрезать эту лишнюю часть. Возможно, в будущем таким детям смогут помочь ещё до рождения", — пояснила собеседница "Правды. Ру".
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