Экстракт ромашки спас мышей от от некоторых симптомов синдрома Дауна

Некоторые симптомы синдрома Дауна удалось подавить с помощью экстракта ромашки, сообщили биологи из Национального института здоровья детей в США. Опыт проводился на грызунах.

В рацион беременных мышей специалисты добавили апигенин — летучее вещество, которое вырабатывают клетки ромашки, петрушки и некоторых цитрусов. Оно относится к группе флавоноидов. Врачи и диетологи отмечают, что данные вещества обладают мощными антиоксидантными и антиаллергенными свойствами.

"Многие нарушения в развитии мозга с синдромом Дауна возникают в период внутриутробного развития из-за многочисленных воспалений в нервной ткани", — пояснили учёные.

Специалисты решили, что, возможно, вещества, которые могут проникать через барьер между плацентой и кровеносной системой матери, способны подавить эти воспаления и нормализовать процесс развития мозга.

В ходе наблюдений выяснилось, что употребление большего количества корма с апиногеном привело к тому, что у мышиных эмбрионов снизилось количество воспалений.

В результате у детёнышей мышей заметно улучшились умственные способности, а многие дефекты мозга исчезли. Апигенин можно использовать для лечения синдрома Дауна считают учёные.