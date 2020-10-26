В социальных сетях и "Телеграме" на уровне крупнейших публичных каналов проходит опрос о том, болели ли люди или кто-то из их окружения коронавирусом.
В опросе можно было выбрать несколько ответов, поскольку разные ситуации, связанные с болезнью, у респондентов могли случаться параллельно.
И результаты опроса, в общем-то говорят о том, что так или иначе подавляющее большинство людей уже непосредственно сталкивалось с этим заболеванием. Такова "народная" статистика, которой интернет-пользователи решили проверить статистику официальную.
Однако, давайте рассмотрим итоги:
В опросе на текущий момент приняло участие более 8 000 человек, что все же позволяет говорить о хотя бы примерной достоверности этих данных.
В общем, в той или иной форме болезнь коснулась каждого, и уже не осталось людей, у которых хотя бы кто-то из хотя бы отдаленно знакомых не переболел "ковидом".
В общем, есть мнение, что карантинные меры, хотя бы на уровне личной гигиены, масок в общественных местах и санитайзеров следует соблюдать.
Осенняя волна ковида оказалась масштабнее первой, весенней, но карантинных мер и всероссийского "локдауна" больше не будет, поскольку этого не выдержит российская экономика.
То есть, теперь в буквальном смысле здоровье граждан — исключительно в их руках.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.