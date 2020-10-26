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Собрана и опубликована "народная" статистика по Covid-19

В социальных сетях и "Телеграме" на уровне крупнейших публичных каналов проходит опрос о том, болели ли люди или кто-то из их окружения коронавирусом.

Собрана и опубликована "народная" статистика по Covid-19

В опросе можно было выбрать несколько ответов, поскольку разные ситуации, связанные с болезнью, у респондентов могли случаться параллельно.

И результаты опроса, в общем-то говорят о том, что так или иначе подавляющее большинство людей уже непосредственно сталкивалось с этим заболеванием. Такова "народная" статистика, которой интернет-пользователи решили проверить статистику официальную.

Однако, давайте рассмотрим итоги:

  • Подавляющее большинство, или 63% ответивших, выбрали вариант "болели друзья, коллеги, знакомые".
  • На втором месте по "популярности" ответ "знаю умерших от ковида", набравший 25%.
  • Еще 23% респондентов ответили "болели родственники, дети или родители".
  • Следом идет с 14% идет вариант ответа "болели соседи по дому, улице, даче",
  • Столько же (14%) указали на то, что "подозревают, что болели бессимптомно или болеют сейчас".
  • Еще 12% обозначило вариант "никто не болел и не умер",
  • 11% "болели сами".
  • Кстати, только 9% выбрали вариант "очень боюсь заболеть". То ли это в нашем обществе настолько крепкие нервы, то ли последствия усталости от всеобщей истерики по факту карантина во время "первой волны" коронавируса.
  • Еще 12% выбрали вариант с подозрением о бессимптомной болезни родных,
  • 2% указали вариант "болели все перечисленные".

В опросе на текущий момент приняло участие более 8 000 человек, что все же позволяет говорить о хотя бы примерной достоверности этих данных.

В общем, в той или иной форме болезнь коснулась каждого, и уже не осталось людей, у которых хотя бы кто-то из хотя бы отдаленно знакомых не переболел "ковидом".

В общем, есть мнение, что карантинные меры, хотя бы на уровне личной гигиены, масок в общественных местах и санитайзеров следует соблюдать.

Осенняя волна ковида оказалась масштабнее первой, весенней, но карантинных мер и всероссийского "локдауна" больше не будет, поскольку этого не выдержит российская экономика.

То есть, теперь в буквальном смысле здоровье граждан — исключительно в их руках.

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