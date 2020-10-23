Елена Малышева: "Устрицы защищают от COVID-19"

Врач и телеведущая Елена Малышева часто даёт советы своим зрителям. Но последняя её рекомендация вызвала у них возмущение. Для защиты от COVID-19 Малышева посоветовала есть устрицы.

Известно, что устрицы — довольно дорогой продукт, к тому же не в каждом российском городе его можно найти в продаже. Малышева утверждает, что употребление данного морепродукта поможет восполнить дефицит витаминов и укрепить иммунитет. Кроме того, ведущая посоветовала включить в рацион печень трески и бразильский орех.