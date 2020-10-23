Врач и телеведущая Елена Малышева часто даёт советы своим зрителям. Но последняя её рекомендация вызвала у них возмущение. Для защиты от COVID-19 Малышева посоветовала есть устрицы.
Известно, что устрицы — довольно дорогой продукт, к тому же не в каждом российском городе его можно найти в продаже. Малышева утверждает, что употребление данного морепродукта поможет восполнить дефицит витаминов и укрепить иммунитет. Кроме того, ведущая посоветовала включить в рацион печень трески и бразильский орех.
"Сейчас точно доказано, что коронавирусная инфекция точно так же, как грипп и многие другие инфекции, гораздо тяжелее течет у людей, у которых дефицит витамина Д, дефицит цинка и дефицит селена. Мы решили предложить вам продукты, которые богаты этими веществами. Конечно, существуют и другие продукты, в которых тоже есть и витамин Д, и цинк, и селен. Но в нашем списке только продукты-суперчемпионы!", — пояснила Малышева.
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