Невролог объяснил, чем опасны приступы мигрени

Главный внештатный специалист Минздрава Московской области Ринат Богданов в интервью РИА Новости рассказал об опасных последствиях приступов головной боли.

"Мигрень — это заболевание с наследственной предрасположенностью. При этом наряду с головной болью, нарушается управление сосудами, у людей, страдающих мигренью, риск инсульта почти в два раза выше", — пояснил он.

Также эксперт добавил, что при мигрени у человека происходит временное нарушение работы системы тройничного нерва. Это сопровождается выделением веществ, которые приводят к расширению сосудов, неинфекционному воспалению и отёку. Всё это приводит к возникновению пульсирующей интенсивной головной боли. Кроме того, при мигрени может быть свето- и звукобоязнь, а в редких случаях — рвота.

Мигрень могут спровоцировать такие факторы, как стресс, усталость, недостаток сна, погодные изменения, алкоголь, нерегулярное питание.

Ранее "Правда.Ру" писала о симптомах и способах лечения мигрени.