Специалисты создали антибиотик на основе яда азиатской осы

На основе яда азиатской осы Vespula lewisii учёные создали антибиотик, сообщают специалисты из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета.

Научную работу они опубликовали в издании для Proceedings of the National Academy of Sciences. Учёные провели исследование, которое показало, что токсичный белок этого насекомого способен убить бактериальную мембрану. Специалистам удалось его модицифицировать и сделать абсолютно безопасным для человека.

Данный белок может быть опасен для человека только в больших дозах.

Он способен разрушать эритроциты, а также вызвать аллергическую воспалительную реакцию. У людей с высокой чувствительностью даже может быть анафилактический шок, резкое снижение артериального давления и остановка дыхания.

Стоит напомнить, что многие виды бактерий уже выработали устойчивость к антибиотикам. При этом, по данным врачей, именно бактериальные инфекции являются причиной одной пятой всех смертей во всём мире. В связи с эти учёные постоянно работают на созданием новым лекарств для борьбы с бактериями.

