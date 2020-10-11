Осенний всплеск заболеваемости коронавирусом нельзя назвать второй волной, поскольку первая волна ещё не закончилась.

Такое мнение высказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

"Насчёт вот этих терминов — первая волна, вторая, третья — есть разные точки зрения. Мне ближе та, что никакая это не вторая волна, а продолжение первой. Потому что сейчас увеличение произошло, но до него тоже была достаточно неблагополучная ситуация, достаточно было случаев заболевших, госпитализированных и умерших", — пояснил специалист.