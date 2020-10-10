У коронавируса нового типа были обнаружены три новых симптома, которые говорят о наличии инфекции в организме.
"В докладе британских ученых сообщается, что о заражении коронавирусом нового типа могут говорить боли в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах", — сообщает издание "Аргументы и факты".
Зарубежные специалисты утверждают, что симптомы COVID-19 могут проявляться в зависимости от общего состояния больного, его возраста и наличия хронических болезней.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.