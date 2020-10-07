Коронавирус живёт на коже человека до девяти часов - исследование

Японские учёные из Университета префектуры Киото провели исследование, которое показало, что COVID-19 способен сохраняться на коже до девяти часов.

Вирус гриппа в отличие от коронавируса, сохраняет свою "заразность" на кожном покрове тела до двух часов.

Специалисты изучили кожу умерших пациентов. Для того чтобы не допустить заражения здоровых волонтёров, учёные взяли кожу за сутки до проведения опытов.

Клетки кожи они смешали с образцами коронавируса и вируса гриппа. Оказалось, что последний остаётся на поверхности тела не более двух часов.

Полученные данные о жизнеспособности вируса могут быть использованы для создания новых методов профилактики контактного заражения.

По словам специалистов, заразиться COVID-19 через поверхности невозможно.

Ранее бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что коронавирус нового типа остается активным при температуре +4 градуса.