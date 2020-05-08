Онищенко: Коронавирус может выжить в обычном холодильнике

Бывший главный санитарный врач России, первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил, что коронавирус нового типа остается активным при температуре +4 градуса.

"Такая температура поддерживается в холодильнике, там вирус хорошо сохраняется", — заявил Онищенко.

Он также добавил, что при температуре +37 градусов коронавирус погибает на следующие сутки, а при +56 — уже через 30 минут. Это было доказано специалистами из медицинской школы Гонконгского университета. Также известно, что COVID-19 способен выжить на гладких поверхностях.

На наружной части медицинских масок коронавирус способен жить до 7 дней.

Ранее Онищенко прокомментировал выводы китайских ученых о "бессимптомном" коронавирусе у детей. Он сообщил, что данным выводам можно доверять, так как, согласно объективным данным, около 7-8% заболеваний протекают в тяжелой форме. Обычно болеют люди старше 70 лет. Что касается других случаев, то у более 90% людей заболевание протекает в легкой или средней форме тяжести.