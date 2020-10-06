Кормление детскими смесями может спровоцировать развитие астмы

Японские учёные проанализировали данные сотни детей и пришли к выводу, что у большинства малышей готовые смеси на основе коровьего молока провоцируют развитие астмы, сообщает ТАСС.

У 18% детей, которых кормили смесями, к двум годам заболевали астмой. Среди детей, которые находились на грудном вскармливании, астму диагностировали у 7,9%.

По словам специалистов, это ещё раз доказывает пользу материнского молока.

В более ранних исследованиях было доказано, что аллергия и астма развиваются у людей из-за того, что в детстве они мало времени проводили на природе.

Иными словами, у них было стерильное окружение, поэтому организм не научился отличать опасные микробы от пыльцы растений или безвредной пыли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грудное вскармливание поможет защитить матерей от развития сахарного диабета.