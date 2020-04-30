Грудное вскармливание защитит матерей от развития диабета

Ученые из Южной Кореи открыли неожиданную пользу грудного вскармливания для здоровья женщин.

В исследовании участвовали 174 женщины. Из них 85 женщин кормили ребенка грудью в течение двух месяцев после родов и потом еще в течение трех лет.

Что выяснили ученые?

Во время беременности организм женщины испытывает большую нагрузку: у нее увеличивается вес, сопротивляемость к инсулину, что может привести к развитию диабета.

"У 85 кормящих матерей благодаря выработке "гормона счастья" серотонина нормализовались вес, функциональность бета-клеток поджелудочной железы и гомеостаз глюкозы, что снижает риск развития диабета после родов", — сообщили врачи.

Также сообщается, что данный эффект сохраняется в течение 3,5 лет после родов. Это связано с тем, что гормон пролактин у женщин, которые кормят грудью, способствует выработке молока, стимулирует бета-клетки, вырабатывающие инсулин.

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