Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать эффективный антисептик, защищающий от COVID-19.

Специалисты рекомендуют, во-первых, обращать внимание на состав антисептического средства, так как от содержания спирта и других действующих веществ зависит спектр применения средства. Во-вторых, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, в которой должно быть обозначено, как долго и в каком объёме нужно втирать антисептик в кожу, сообщают "Известия".

Для того чтобы получить надёжную защиту от патогенов бактериальной и вирусной природы, следует выбирать антисептические средстве широкого спектра действия. В составе таких средств должно быть не менее 60-80% этилового или изопропилового спирта.

При обработке рук антисептиков нужно воздействовать не только на ладони, но и на участки кожи между пальцами. Средство следует втирать в кожу до полного высыхания рук, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым средствам указано, что обработку рук нужно проводить несколько раз — это повышает эффективность уничтожения вирусов и бактерий.