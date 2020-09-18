В Роспотребнадзоре рассказали, что covid-19 постоянно меняется. Происходя новые мутации, но они практически не жизнеспособны. А также значительно снизилась смертность от коронавируса.

"Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ", — сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 год, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение", — также говорится в сообщении Роспотребнадзора.