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Профессор Чжан Чуньжун раскрыл секрет правильного употребления яблок

Китайский профессор Чжан Чуньжун развеял популярный миф о правильном питании и полезных свойствах яблок.

Профессор Чжан Чуньжун раскрыл секрет правильного употребления яблок

Он утверждает, что при употреблении яблок нужно соблюдать определённые правила. Так, эти фрукты нельзя сочетать с бататом, так как это может вызвать проблемы с ЖКТ.

Врач отметил, что этот продукт, содержащий крахмал, приводит к выделению кислоты в организме. При этом в яблоках содержится огромное количество органических кислот, которые вместе с бататом образуют в желудке нежелательную реакцию.

Сваренные или приготовленные на пару яблоки будут более питательными.

По словам врача, пищевая ценность данного продукта намного выше, чем у сырых фруктов. Специалист также рекомендует не зацикливаться на однообразной еде, употребляя её каждый день.

Врач отметил, что по большей части яблоки полезны. Употребление данного фрукта способно защитить организм от рака, расслабить кишечник и нормализовать стул. Кроме того, яблоки снижают уровень глюкозы и липидов в крови. Также яблоки усиливают иммунитет и улучшают сопротивляемость к заболеваниям.

 

 

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