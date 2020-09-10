Лечить COVID можно без ИВЛ – российские учёные нашли способ

Сотрудники Института иммунологии и физиологии УрО РАН на базе республиканской больницы в Коми проводили исследование, направленное на поиск оптимального лечения коронавируса.

Как оказалось, даже в случае с тяжелыми больными можно обойтись без подключения к аппаратам ИВЛ:

"Мы работали с 50 пациентами. Все они вылечены, хотя были тяжелыми. После проведения больным ингаляций гелий-кислородной смесью 1ишь 1 из них потребовалась искусственная вентиляция легких", — рассказал Валерий Черешнев, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

Иммунолог подчеркнул, что ИВЛ — это "тяжелая нагрузка на организм":