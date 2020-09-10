Специалист по диетологии Дарья Русакова назвала полезность овсянки мифом, а также объяснила, чем каша вредна для нас. К примеру, она выводит из организма полезные вещества. А если готовить её на молоке и с маслом, то овсянка становится просто калорийной бомбой. Также диетолог объяснила, что по утрам лучше есть белковую пищу.

"Порция каши состоит из 400-500 килокалорий, это много, поэтому люди, которые худеть пытаются на крупах или придерживаются каких-то диет, они, как правило, имеют тенденцию к набору лишнего веса", — объяснила врач-диетолог.

"Белковый завтрак увеличивает пищевой термогенез — организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается, и обмен веществ ускоряется, — пояснила она. — Такой завтрак будет более полезен для фигуры".