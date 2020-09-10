Хобби помогут пожилым людям сохранить здоровье

Часто люди, выйдя на пенсию, начинают больше уделять времени своим любимым занятиям или находят себе какое-нибудь хобби.

Профориентатор Саида Курбанова утверждает, что увлечения позволяют в пожилом возрасте сохранить здоровье и бодрость духа, сообщает "ПолитЭксперт".

В частности, вязание и другие виды рукоделия оказывают благотворное воздействие на организм через мелкую моторику. Это занятие успокаивает, но при этому нужно следить за тем, чтобы не напрягались зрение и спина.

Кроме того, важно помнить и о физических нагрузках. Очень полезны прогулки, особенно если время от времени меняется маршрут, так как это помогает формировать новые нейронные связи, что, в свою очередь, является хорошей профилактикой деменции.

Также для нормальной работы мозга полезно слушать аудиокниги, отгадывать кроссворды.

"Отгадывание кроссвордов или сканвордов — тоже хорошо, но без длительного сидения в одной позе. Готовка, пробы новых блюд, эксперименты — в этом совмещается приятное с полезным. Есть и физическая активность, и мозговая. Пение, заучивание новых песен и стихотворений — опять же, для тренировки памяти", — пояснила Курбанова.

Освоение новых навыков даёт человеку новые эмоции, у него расширяется круг общения, улучшается настроение, что защищает от апатии и деменции.