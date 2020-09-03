Многие люди в период эпидемий начинают активно употреблять чеснок и имбирь, чтобы укрепить иммунитет. О том, как повысить защитные силы организма с помощью питания, рассказала диетолог Анна Чайкина.

"Во время простуды чеснок и имбирь помогают легче перенести заболевание и быстрее выздороветь, так как эти продукты обладают природным антибактериальным действием. Также в них содержится большое количество витаминов, микро- и макроэлементов.

Вообще укрепление иммунитета — это просто регулярное употребление полезных продуктов — овощей, фруктов, в которых содержится большое количество флавоноидов, пищевых волокон, витаминов, микро-, макроэлементов и белков. Очень важно помнить о белке животного происхождения, так как он играет важную роль в работе иммунной системы.

Для иммунитета нужно полноценное питание, а не употребление какого-то одного элемента", — заключила эксперт.