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Диетолог: для укрепления иммунитета важно полноценное питание

Здоровье

Многие люди в период эпидемий начинают активно употреблять чеснок и имбирь, чтобы укрепить иммунитет. О том, как повысить защитные силы организма с помощью питания, рассказала диетолог Анна Чайкина.

Диетолог: для укрепления иммунитета важно полноценное питание

"Во время простуды чеснок и имбирь помогают легче перенести заболевание и быстрее выздороветь, так как эти продукты обладают природным антибактериальным действием. Также в них содержится большое количество витаминов, микро- и макроэлементов.

Вообще укрепление иммунитета — это просто регулярное употребление полезных продуктов — овощей, фруктов, в которых содержится большое количество флавоноидов, пищевых волокон, витаминов, микро-, макроэлементов и белков. Очень важно помнить о белке животного происхождения, так как он играет важную роль в работе иммунной системы.

Для иммунитета нужно полноценное питание, а не употребление какого-то одного элемента", — заключила эксперт.

 

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