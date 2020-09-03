Многим людям знакомо такое явление, как подёргивание глаза. Обычно это не опасно для здоровья, однако всё же стоит обратить внимание на этот симптом.
Врач-офтальмолог Ирина Шикалович сообщила, что организм таким образом может реагировать на стресс или усталость, сообщает издание "Слово и Дело".
Известно, что недосып и переутомление плохо влияют на нервную систему. Из-за нервного перенапряжения появляются ложные нервные импульсы, которые могут проявляться и в главном тике.
Другие причины глазных тиков:
Для того чтобы избавиться от этой проблемы, нужно понять причину и устранить её.
"Иногда достаточно просто выспаться и полноценно отдохнуть, чтобы избавиться от неприятного симптома. Лучше на время отказаться от алкоголя и кофеиносодержащих напитков, по возможности избегать стрессовых ситуаций", — пояснила врач.
Если это не помогло, то необходимо обратиться к специалисту.
Некоторые пользователи не поверили, что Ирина выглядит так в реальной жизни, и её фигура — не фотошоп.