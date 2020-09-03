Офтальмолог раскрыла причины глазных тиков

Многим людям знакомо такое явление, как подёргивание глаза. Обычно это не опасно для здоровья, однако всё же стоит обратить внимание на этот симптом.

Врач-офтальмолог Ирина Шикалович сообщила, что организм таким образом может реагировать на стресс или усталость, сообщает издание "Слово и Дело".

Известно, что недосып и переутомление плохо влияют на нервную систему. Из-за нервного перенапряжения появляются ложные нервные импульсы, которые могут проявляться и в главном тике.

Другие причины глазных тиков:

злоупотребление кофе и алкоголем;

длительное пребывание за компьютером;

неврологические заболевания.

Для того чтобы избавиться от этой проблемы, нужно понять причину и устранить её.

"Иногда достаточно просто выспаться и полноценно отдохнуть, чтобы избавиться от неприятного симптома. Лучше на время отказаться от алкоголя и кофеиносодержащих напитков, по возможности избегать стрессовых ситуаций", — пояснила врач.

Если это не помогло, то необходимо обратиться к специалисту.

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