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Офтальмолог раскрыла причины глазных тиков

Здоровье

Многим людям знакомо такое явление, как подёргивание глаза. Обычно это не опасно для здоровья, однако всё же стоит обратить внимание на этот симптом.

Офтальмолог раскрыла причины глазных тиков

Врач-офтальмолог Ирина Шикалович сообщила, что организм таким образом может реагировать на стресс или усталость, сообщает издание "Слово и Дело".

Известно, что недосып и переутомление плохо влияют на нервную систему. Из-за нервного перенапряжения появляются ложные нервные импульсы, которые могут проявляться и в главном тике.

Другие причины глазных тиков:

  • злоупотребление кофе и алкоголем;
  • длительное пребывание за компьютером;
  • неврологические заболевания.

Для того чтобы избавиться от этой проблемы, нужно понять причину и устранить её.

"Иногда достаточно просто выспаться и полноценно отдохнуть, чтобы избавиться от неприятного симптома. Лучше на время отказаться от алкоголя и кофеиносодержащих напитков, по возможности избегать стрессовых ситуаций", — пояснила врач.

Если это не помогло, то необходимо обратиться к специалисту.

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