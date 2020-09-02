Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik объяснила, какую потенциальную опасность может скрывать в себе опавшая листва.
Специалист сообщила, в период осенних дождей, начинается процесс гниения опавших листьев. В результате в листве развиваются грибы и грибковые инфекции, которые способны вызвать воспалительный процесс слизистой, после чего человек легко может заразиться любым вирусом.
Кроме того, в листве развиваются бактерии, которые могут спровоцировать аллергические реакции. Поэтом даже обычная прогулка в парке может быть опасной для здоровья.
Людмила Лапа обратила внимание, что около 50% от общего числа аллергиков — скрытые. Кроме того, аллергическую реакцию иногда напоминают проявления сахарного диабета.
"Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни", — добавила врач.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.