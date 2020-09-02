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Терапевт Людмила Лапа советует отказаться от прогулок по осенним паркам

Здоровье

Врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik объяснила, какую потенциальную опасность может скрывать в себе опавшая листва.

Терапевт Людмила Лапа советует отказаться от прогулок по осенним паркам

Специалист сообщила, в период осенних дождей, начинается процесс гниения опавших листьев. В результате в листве развиваются грибы и грибковые инфекции, которые способны вызвать воспалительный процесс слизистой, после чего человек легко может заразиться любым вирусом.

Кроме того, в листве развиваются бактерии, которые могут спровоцировать аллергические реакции.  Поэтом даже обычная прогулка в парке может быть опасной для здоровья.

Людмила Лапа обратила внимание, что около 50% от общего числа аллергиков — скрытые. Кроме того, аллергическую реакцию иногда напоминают проявления сахарного диабета.

"Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни", — добавила врач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выявлена высокая выживаемость COVID-19 осенью.

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