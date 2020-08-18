Как укрепить иммунитет перед началом сезона простуд, рассказала врач

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, что как правило, иммунитет взрослого человека может справиться с болезнью самостоятельно. Но часто под воздействием стресса и хронических заболеваний иммунная система человека ослабевает.

В этом году такими стрессовыми факторами стали пандемия COVID-19 и связанный с нею период самоизоляции. Постоянное нахождение дома, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание и недостаток солнечного света у многих людей ослабили иммунитет. Медики опасаются, что в этом году может резко возрасти число случаев ОРВИ.

Как укрепить иммунитет?

В первую очередь нужно отказаться от вредных привычек, лучше питаться, больше двигаться, наладить сон.

"Бессонница может негативно влиять на иммунитет. Люди, которые спят недостаточно (меньше семи часов в сутки), чаще простужаются и тяжелее переносят болезнь. Оценить, насколько организм готов к сезону простуд, можно, сдав ряд анализов, результаты которых и укажут на возможные проблемы", — подчеркнула Малиновская.

Из-за длительной самоизоляции у многих людей усилился дефицит витамина D. Для того чтобы это проверить, нужно сдать анализ крови для определения в крови концентрации 25-ОН витамина D. На основании результата анализа врач назначит добавки, содержащие витамин D.

Для того чтобы снизить риск заболеть ОРВИ и гриппом, также нужно соблюдать ряд правил: