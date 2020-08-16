Специалисты рассказали, что кумкват — также его еще называют "декоративный мандарин" или "золотой апельсин" — замедляет развитие онкологических заболеваний.
Это не единственное достоинство — также он отлично повышает иммунитет, борется с такими явлениями, как тошнота и даже анорексия, будет незаменим для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Бонусом он укрепляет кости.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.