Учёные рассказали, какой цитрус замедляет развитие онкологии

Специалисты рассказали, что кумкват — также его еще называют "декоративный мандарин" или "золотой апельсин" — замедляет развитие онкологических заболеваний.

Это не единственное достоинство — также он отлично повышает иммунитет, борется с такими явлениями, как тошнота и даже анорексия, будет незаменим для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Бонусом он укрепляет кости.