Распределять COVID-вакцину будет государство

Распределение вакцины от коронавируса будет регулировать государство. Сегодня она была включена в соответствующий перечень, премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал постановление.

В документе указывается, что регулировать распределение вакцины государство будет до конца 2020 года, что совпадает со сроками, указанными директором Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что к концу года Россия будет полностью обеспечена вакциной.