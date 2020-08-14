Итальянские специалисты придумали способ, который помогает человеку справиться со своим страхом. Для этого используются электромагнитные поля, которые оказывают определённое воздействие на участки головного мозга. О том, как избавиться от страха, не прибегая к каким-либо воздействиям на мозг, рассказал клинический психолог и писатель Михаил Хорс.

"В психологии есть два основных направления: поведенческое и когнитивное. Поведенческое направление — это тренинги и так далее. Поведенческие психологи говорят, что если ты чего-то боишься, то ты попробуй потренироваться находиться в этой ситуации. Ты один раз в этой ситуации побудешь, второй раз, третий и перестанешь бояться. Для кого это работает? Это работает для людей, личность которых не была когда-то травмирована.

Если человек психологически здоров, но чего-то боится, то действительно это может помочь. Например, человек боится знакомиться с девушками. Один раз пересилит этот страх на тренировке, второй раз, третий — и у него получится.

Но если у человека депрессия, если у него этот страх знакомства с девушками является следствием детской травмы или насилия, системной ненависти к себе, отрицания своей красоты, то тогда это этот поведенческий подход нанесёт ему ещё большую травму. Он один раз попробует, второй раз, у него не получится, и он будет ещё и самокритикой заниматься, ненавидеть себя ещё больше. Для этой группы людей когнитивный подход позволяет выяснить, почему ты боишься.

По сути, большинство страхов — это отрицание своего права на боль, на проигрыш, на какой-то ущерб. Задача когнитивного психолога — повести клиента, повести своего пациента к принятию права человека на боль, на потерю, выглядеть глупо и так далее. Когда человек разрешает себе выглядеть глупо или отвергнутым, разрешает, что у него чего-то не получилось и не считает, что это что-то прямо жуткое и ужасное", — заключил эксперт.