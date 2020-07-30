S7 Airlines запустила программу "Врачи на борту"

Авиакомпани S7 Airlines и Ассоциация врачей авиационной медицины (АВАМ) запустили программу "Врачи на борту". Это позволит гарантировать пассажирам доступ к профессиональной медицинской помощи в процессе полёта.

"Один из важных аспектов безопасности — это возможность оказать профессиональную медпомощь нашим пассажирам во время полёта при необходимости. Только в этом году у нас было 112 случаев, когда нашим пассажирам понадобилась профессиональная помощь на борту. Поэтому мы запускаем программу "Врачи на борту" совместно с Ассоциацией врачей авиационной медицины (АВАМ). Мы со своей стороны как авиакомпания дадим врачам различные льготы и возможность путешествовать с большим комфортом с S7. Врачи смогут заявить о своей готовности помочь нашим пассажирам при необходимости на борту. Финальное решение — оказывать медпомощь или нет — всегда остается за врачом, это его личное решение, которое мы уважаем", — сообщила председатель совета директоров S7 Airlines, первый заместитель генерального директора S7 Group Татьяна Филёва.

Специалисты АВАМ разработали онлайн-обучение по оказанию медицинской помощи на борту самолёта. В дальнейшем перед вылетом пассажиров будут информировать о наличии врача на борту. На первом этапе будут информировать только бортпроводников.

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