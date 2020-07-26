Дети должны в первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса нового типа, однако в России их не будут вакцинировать, поскольку созданная вакцина подходит только для взрослых.
Об этом рассказал иммунолог и академик РАН Виталий Зверев.
"По опыту работы с другими вакцинами могу сказать, что в первую очередь вакцинация должна проходить среди детей: именно они, как правило, приносят инфекцию в семью. Но никаких испытаний вакцины на детях не проводилось, поэтому о том, что они будут привиты от коронавируса, сейчас не может быть и речи", — пояснил ученый.
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