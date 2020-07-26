Детей не будут вакцинировать от коронавируса в России

Дети должны в первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса нового типа, однако в России их не будут вакцинировать, поскольку созданная вакцина подходит только для взрослых.

Об этом рассказал иммунолог и академик РАН Виталий Зверев.