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Детей не будут вакцинировать от коронавируса в России

Здоровье » Здравоохранение

Дети должны в первую очередь пройти вакцинацию от коронавируса нового типа, однако в России их не будут вакцинировать, поскольку созданная вакцина подходит только для взрослых.

Об этом рассказал иммунолог и академик РАН Виталий Зверев.

"По опыту работы с другими вакцинами могу сказать, что в первую очередь вакцинация должна проходить среди детей: именно они, как правило, приносят инфекцию в семью. Но никаких испытаний вакцины на детях не проводилось, поэтому о том, что они будут привиты от коронавируса, сейчас не может быть и речи", — пояснил ученый.

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