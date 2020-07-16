Людям, которые перенесли заражение в легкой форме, или у кого болезнь прошла бессимптомно, необходимо вакцинироваться.
Директор Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил о том, что тем, кто переболел тяжелой формой коронавируса необязательно вакцинироваться, так как у них выработался иммунитет.
"Тех, кто тяжело переболел COVID-19, иммунизировать не надо, у них и так есть защита", — заявил Гинцбург.
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