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Эксперт объяснил принцип назначения лекарств при выписке из больницы

Здоровье

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ решили обсудить вопрос о необходимости внесения изменений в обеспечение граждан лекарствами. Это связано с тем, что часто бывает так, что в больнице пациентам дают одни лекарства, а при выписке назначают аналоги.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что это нужно исправить.

Депутат, член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Кобзев прокомментировал данную ситуацию.

"Это совершенно не так. Я работал практикующим врачом в стационаре. Данная практика существует уже много лет. Когда врач пишет названия препаратов, то в конце добавляет его аналоги. То есть тут ничего революционного нет, просто мы делаем назначения не на конкретное торговое наименование, а назначаем действующее вещество.

Допустим, я работаю главным врачом больницы, у нас "Левофлоксацин" был закуплен у одной компании, а человек продолжает его принимать после выписки, но уже производства другой компании. Для врача не должно быть никакой разницы.

Поэтому пишем препарат, который употреблялся, и в конце всегда добавляем, что препараты, указанные в схеме, могут быть заменены на аналоги с соблюдением соответствующих доз. Эта надпись стоит практически в каждой выписке и в истории болезни.

Что изменится с принятием нового закона?

При подписании этого постановления должна измениться еще масса других нормативно-правовых актов. Например, человека выписывают из больницы, он покупает то, что ему порекомендовал врач. Стоимость этих препаратов разная. 

Давайте посмотрим, как будут меняться другие нормативно-правовые акты, тогда будем прогнозировать, как это будет влиять на конкретного пациента.

Мы всегда назначаем препарат, либо его аналог. Если взять урсодезоксихолевую кислоту, то там стоимость между "Гептралом", "Урсосаном" или еще одним российским аналогом будет отличаться в два раза", — заключил специалист.﻿

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